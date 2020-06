Unterföhring (ots) -- Ab 23. Juni mit deutschen Untertiteln auf Sky Atlantic HD sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf- Zehn neue Episoden der frechen HBO-Comedyserie Und immer noch kämpfen Issa und ihre beste Freundin Molly um Glück in der Liebe und Erfolg im Job. Die zehn neuen Episoden der vierten Staffeln von "Insecure" sind ab 23. Juni ab 22. 00 Uhr in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln und in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD zu sehen. Parallel dazu ist die Serie auch auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf verfügbar. Die Staffeln eins bis drei sind ebenfalls im Stream und on Demand abrufbar.Über "Insecure":Die vierte Staffel beginnt nur wenige Wochen nach dem Finale der dritten: Issa (Issa Rae) plant gemeinsam mit ihrer neuen Freundin Condola (Christina Elmore) eine Market Street Block Party. Mit ihrem Ex Lawrence (Jay Ellis) hatte sich Issa eigentlich ausgesprochen, doch dann erfährt sie, dass ausgerechnet Condola seine neue Freundin ist - und das Beziehungsspiel beginnt von Neuem. Währenddessen versucht Molly (Yvonne Orji) herauszufinden, wie sehr sie und ihr neuer Lover Andrew (Alexander Hodge) sich tatsächlich einander verpflichtet fühlen. Dass sich Issa emotional immer noch nicht richtig von Lawrence befreien konnte, versteht Molly ganz und gar nicht. Issa hingegen ist genervt, dass Molly ihre Beziehungen ständig aufs Neue hinterfragt. Und schon sind die beiden BFFs in einem heftigen Streit verwickelt.Issa Rae, auch Produzentin der Erfolgsserie, erlangte mit ihrer preisgekrönten YouTube-Webserie "The Misadventures of Awkward Black Girl" erste Berühmtheit in den USA. Ihre "Insecure"-Figur trägt nicht zufällig ihren realen Vornamen, sie hat die Serie mitentwickelt und feilt als Co-Autorin an den Dialogen. Rae ist prädestiniert über Westcoast-Kultur und die alltäglichen Schwierigkeiten einer ehrgeizigen Schwarzen zu erzählen. Sie wuchs im beschaulichen US-Bundesstaat Maryland auf. Als sie in der sechsten Klasse nach Kalifornien umzog, warfen ihr ihre Mitschüler vor, wie eine Weiße leben zu wollen.Facts:Originaltitel: "Insecure", 4. Staffel, 10 Episoden, à ca. 30 Minuten, USA 2020. Serienschöpfer: Issa Rae, Larry Wilmore. Ausführende Produzenten: Issa Rae, Prentice Penny, Melina Matsoukas, Michael Rotenberg, Dave Becky, Jonathan Berry, Dayana Lynne North, Jim Kleverweis. Darsteller: Issa Raye, Yvonne OrJi, Jay Ellis, Christina Elmore.Ausstrahlungstermine:Staffel vier ab 23. Juni 2020 immer dienstags, um 22.00 Uhr im Original mit deutschen Untertiteln und in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf.Staffeln eins bis drei ebenfalls auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Chernobyl". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de (http://www.info.sky.de) abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/serie (http://www.sky.de/serie) sowie auf www.facebook.com/SkySerien (http://www.facebook.com/SkySerien) und www.instagram.com/skyserien (http://www.instagram.com/skyserien).Über Sky Ticket:Mit dem Streaming-Dienst Sky Ticket erleben Kunden das exklusive Programm von Sky flexibel und ohne lange Vertragsbindung. Kunden haben die Möglichkeit, die neuesten Sky Originals, die besten Serien von Partnern wie HBO und Showtime, die aktuellsten Kinoblockbuster sowie exklusiven Live-Sport von Sky auf einem Gerät ihrer Wahl zu streamen - komplett ohne Receiver. Sky Ticket ist easy online jederzeit kündbar.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. 