RWI: Konjunktureller Tiefpunkt ist überwunden

Das Essener Wirtschaftsforschungsinstitut RWI erwartet wegen der Corona-Pandemie für dieses Jahr einen starken Einbruch der deutschen Wirtschaft. Allerdings sei der konjunkturelle Tiefpunkt inzwischen überwunden und die Erholung dürfte im nächsten Jahr deutlich ausfallen. Das RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung erwartet für dieses Jahr einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 5,8 Prozent. Das BIP soll im nächsten Jahr aber um 6,4 Prozent zunehmen.

Eurozone-Inflation sinkt im Mai auf 0,1 Prozent

Die Corona-Krise lässt die Inflation im Euroraum immer weiter unter die Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB) absacken. Im Mai sank die jährliche Inflationsrate von 0,3 im Vormonat auf 0,1 Prozent. Die Statistikbehörde Eurostat bestätigte damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre erste Schätzung vom 29 Mai. Die EZB peilt mittelfristig eine Inflationsrate von knapp 2 Prozent an.

Enria: EZB sieht signifikante Klimarisiken für Banken

Die bei der Europäischen Zentralbank (EZB) angesiedelte Bankenaufsicht sieht nach den Worten ihres Chefs Andrea Enria signifikante Klimarisiken für Banken. "Unsere mit Finanzstabilität befassten Kollegen haben herausgefunden, dass im Durchschnitt 15 Prozent der Exponierung von Großbanken auf die CO2-intensivsten Unternehmen entfallen", sagte Enria laut veröffentlichtem Redetext bei einem Webinar.

EZB teilt bei täglichem Dollar-Tender 30 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem täglichen Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 30 Millionen US-Dollar an eine Bank zugeteilt. Am Vortag hatte es keine Nachfrage von Banken gegeben. Der Tender hat einen Festzinssatz von 0,34 (zuvor: 0,35) Prozent.

EZB teilt bei 84-tägigem Dollar-Tender 3,195 Milliarden zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem wöchentlichen Dollar-Tender mit einer Laufzeit von 84 Tagen 3,195 Milliarden US-Dollar an fünf Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatten acht Banken eine Summe von 480 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 0,34 (zuvor: 0,33) Prozent.

Bankenverband macht bei europäischer Digitalwährung Druck

Die deutschen Privatbanken machen Druck auf Europa, schnell eine eigene digitale Währung einzuführen. Anderenfalls drohe man von den USA oder China abgehängt zu werden bei einer Zahlungsform, die für die digitale Wirtschaft von großer Bedeutung sei, erklärte der Bankenverband. "Wir müssen uns sputen, um die technologische Wettbewerbsfähigkeit der EU zu sichern. Jetzt müssen in Europa alle an einen Tisch", sagte Andreas Krautscheid, Hauptgeschäftsführer des Bankenverbands.

AfD-Fraktion will wegen EZB-Anleihenkaufprogramms in Karlsruhe klagen

Die AfD-Bundestagsfraktion will wegen des Anleihenkaufprogramms der Europäischen Zentralbank (EZB) in der Corona-Krise Klage vor dem Bundesverfassungsgericht erheben. Die sogenannte Organklage richte sich gegen Bundesregierung und Bundestag, teilte die Fraktion mit. Beiden Institutionen wirft die AfD Untätigkeit vor.

Kabinett billigt Kreditplan über insgesamt 218,5 Mrd Euro

Das Bundeskabinett hat den neuen Haushaltsplan von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) gebilligt, der zur Finanzierung des Konjunkturpakets der Regierung und anderer Folgen der Corona-Krise in einem zweiten Nachtragshaushalt weitere 62,5 Milliarden Euro an neuen Schulden vorsieht. Das teilten eine Regierungssprecherin und eine Sprecherin des Finanzministeriums mit. Insgesamt nimmt der Bund damit in diesem Jahr die Rekordsumme von 218,5 Milliarden Euro an neuen Krediten auf.

Schweden Mai Arbeitslosenzahl 497.000

Schweden Mai Arbeitslosenquote 9,0%

Schweden Mai Arbeitslosenquote PROGNOSE: 8,9%

