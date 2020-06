BERLIN (Dow Jones)--Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) reist am Donnerstag nach Österreich und Bulgarien. Dort will er unter anderem die Schwerpunkte der deutschen EU-Ratspräsidentschaft vorstellen, erklärte der Sprecher des Auswärtigen Amtes (AA), Christofer Burger, in Berlin. In Wien trifft Maas am Morgen zunächst den österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen sowie seinen Amtskollegen Alexander Schallenberg.

Am Nachmittag reist der Außenminister dann weiter nach Sofia. Der Besuch sei trotz der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie wichtig, um den persönlichen Gesprächsfaden mit den EU-Partnern wieder aufzunehmen, betonte der AA-Sprecher. Deutschland übernimmt am 1. Juli den EU-Ratsvorsitz.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/uxd

(END) Dow Jones Newswires

June 17, 2020 08:01 ET (12:01 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.