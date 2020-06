BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung wartet auf weitere Informationen zur Umsetzung des angekündigten Abzugs von US-Truppen aus Deutschland. Man habe die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump "zur Kenntnis genommen", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Das amerikanische Verteidigungsministerium werde Trumps Pläne nun umsetzen. "Da warten wir konkrete Informationen dazu ab", so Seibert.

Trump hatte am Montag bestätigt, dass die Zahl der US-Soldaten in Deutschland von rund 35.000 auf 25.000 reduziert werden soll. Die US-Pläne sind am Mittwoch auch Thema des Treffens der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel.

