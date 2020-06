Mit einem leichten Plus ist die Wall Street in den Handel am Mittwoch gestartet.Der Dow Jones steigt zu Beginn des Mittwochgeschäfts um 0,15 Prozent auf 26.330,52 Punkte.Damit setzt sich die positive Tendenz des Vortages fort, wenn auch mit gebremstem Tempo. Die jüngste Ausweitung der Anleihekäufe der US-Notenbank und zuletzt überraschend gute US-Konjunkturdaten dürften das Sentiment auch weiterhin stützen. "Das Schlimmste ist meiner Meinung nach überstanden", sagte Patrick Spencer ...

