Die Hauptindizes der Wall Street scheinen die Rallye den vierten Tag in Folge auszudehnen - Der CBOE-Volatilitätsindex fällt am Mittwoch weiter - Der S&P 500 Energieindex fällt um mehr als 1%, da die Rohöl Erholung an Schwung verliert - Die wichtigsten Aktienindizes der Vereinigten Staaten begannen den Tag am Mittwoch mit einem leichten Anstieg, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...