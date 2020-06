Die Telekom hat nach eigenen Angaben bereits 12.000 5G-Sendemasten in Betrieb genommen. Bis Ende des Jahres sollen es 40.000 werden. Der Ausbau des 5G-Netzes geht voran: Die Deutsche Telekom hat nach eigenen Angaben mittlerweile 12.000 Antennen für den neuen Mobilfunkstandard umgerüstet. Insgesamt sollen damit rund 16 Millionen Menschen Zugriff auf 5G erhalten. Bis Mitte Juli sollen bereits 40 Millionen Menschen in Deutschland 5G nutzen können. Das entspricht in etwa der Hälfte der bundesdeutschen Bevölkerung. "Trotz der ...

