BERLIN (dpa-AFX) - Die erfolgreiche deutsche Netflix-Serie "How to Sell Drugs Online (Fast)" geht am 21. Juli in die zweite Staffel. "In der zweiten Staffel legen sich Moritz und die MyDrugs Crew nach ihrem holprigen Start ins Business nun mächtig ins Zeug und ihr Online Drogen-Start-up wird noch erfolgreicher - und gefährlicher", verriet Netflix am Mittwoch. Als ob das nicht genügte: Moritz muss auch noch sein Abi machen. Die Hauptdarsteller Maximilian Mundt (Moritz Zimmermann), Danilo Kamperidis (Lenny), Damian Hardung (Dan), Lena Klenke (Lisa) sind alle wieder dabei. Neu hinzu kommt Lena Urzendowsky, die das Computergenie Kira spielt. "How to Sell Drugs Online (Fast)" ist den Angaben zufolge die meistgestreamte deutsche Netflix-Original-Serie in Deutschland./bok/DP/fba

