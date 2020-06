ECOMMPAY-Webinar: Geschäftserweiterung nach Asien, Wie man den richtigen Zeitpunkt und die richtige Strategie wählt. Einblicke & GeschäftsfälleDGAP-News: ECOMMPAY / Schlagwort(e): Sonstiges ECOMMPAY-Webinar: Geschäftserweiterung nach Asien, Wie man den richtigen Zeitpunkt und die richtige Strategie wählt. Einblicke & Geschäftsfälle (News mit Zusatzmaterial)17.06.2020 / 16:35 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.ECOMMPAY-Webinar: Geschäftserweiterung nach Asien, Wie man den richtigen Zeitpunkt und die richtige Strategie wählt. Einblicke & GeschäftsfälleSINGAPUR - Media Outreach - 17. Juni 2020 - In Krisenzeiten müssen sich Online-Unternehmen anpassen, um zu überleben. Die weltweit aussichtsreichste Region für eine Geschäftsausweitung ist Asien.Welche Online-Branchen florieren gerade? Wie kann man in eine fragmentierte Region mit erheblichen kulturellen Unterschieden und einem komplexen Zahlungsverhalten expandieren? Diese und andere Fragen werden die Fachleute beim FREE Gate2Asia Webinar am 2. Juli beantworten.Zu den von den Rednern behandelten Themenkomplexen gehören:- Trends und Muster beim Verbraucher- und Zahlungsverhalten nach COVID-19.- China, Vietnam, Thailand und viele andere - welches asiatische Land sollte bei der Expansion ausgewählt werden und wie sollte dies vor sich gehen?- Der schrittweise Ansatz für die Entwicklung Ihrer Expansionsstrategie.- Entwicklung Ihrer Zahlungsszenarien und Wahl der richtigen Zahlungsmethoden für spezifische asiatische Länder.- Fallstudie: Kulturelle Unterschiede und Markenrestrukturierung.Durch das Webinar werden die Teilnehmer lernen, wann der beste Zeitpunkt für einen Einstieg in einen bestimmten Markt ist, wie die beste Strategie aussieht und wie man die effektivsten Tools wählt, um Probleme während der geschäftlichen Expansion zu erkennen und zu beheben.Die Redner:- Audrey Ottevanger, Head of Asia Pacific bei ECOMMPAY. Mit über 17 Jahren Berufserfahrung ist Audrey eine Spezialistin für digitales Bezahlen und Markenmarketing und unterstützt eCommerce-Unternehmen dabei, sich zu entwickeln und nach Asien zu expandieren.- Kelvin Phua: Global Head of Payment Networks bei PPRO. Kelvin hat Partnerschaften mit Zahlungsdienstleistern implementiert, um neue Geschäftsmöglichkeiten im Handelsbereich zu akquirieren und zu integrieren und hat direkt an Transformations- und Turnaround-Projekten für Geschäftskunden mitgearbeitet.- Anton Mezentsev: Global Business Development Manager bei Softline e-commerce. Anton hat mitgeholfen, neue Projekte in Europa, Lateinamerika und Asien auf den Weg zu bringen. Anton verfügt außerdem über umfangreiche Kenntnisse in der Banken- und Zahlungsdienstleistungsbranche.Das Webinar findet am 2. Juli 2020 ab 09:00 UTC statt.Registrieren Sie sich bald für das kostenlose Gate2Asia-Webinar, denn es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen!Anmeldung: https://ecommpay.com/gate2asia-webinar/Mit freundlichen Grüßen Olga Lvovska Tel.: +371 24337830 E-Mail: olvovska@ecommpay.com Internet: www.ecommpay.com LinkedInZusatzmaterial zur Meldung:Datei: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=667c50df9b929558af3d5727ce735c48 Dateibeschreibung: ECOMMPAY17.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de1072677 17.06.2020