Beim Koralmtunnel ist der Durchschlag erfolgt. Die Porr Bau GmbH ist mit dem dritten Baulos "KAT3" an dem Großprojekt Koralmbahn beteiligt, welches eine Bahnverbindung von Graz nach Klagenfurt in nur 45 Minuten ermöglichen wird. 2013 beauftragte die ÖBB Infrastruktur die Porr mit dem Baulos Koralmtunnel KAT3, welches die Herstellung von zwei Tunnelröhren mit einer Gesamtvortriebslänge von 21 km umfasst. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf 297 Mio. Euro. "Es macht uns sehr stolz, Teil dieses Jahrhundertprojekts zu sein und damit die Expertise der PORR in den Bereichen Tiefbau, Infrastruktur und Tunnelbau unter Beweis stellen zu können. Der Tunneldurschlag ist dabei ein bedeutender Meilenstein und ein besonderer Moment für alle ...

