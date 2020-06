PRAG (dpa-AFX) - Wegen der Corona-Krise will die tschechische Regierung das Haushaltsdefizit für dieses Jahr bereits zum dritten Mal erhöhen. Es soll nun bei 500 Milliarden Kronen (18,8 Milliarden Euro) liegen - das ist mehr als zwölfmal so viel wie vor der Pandemie geplant gewesen war. "Wir wollen die Beschäftigung erhalten, Unternehmer und Selbstständige unterstützen und vor allem Investitionen tätigen", sagte Regierungschef Andrej Babis am Mittwoch dem tschechischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk.



Das Minderheitskabinett bestehend aus Babis populistischer ANO und der sozialdemokratischen CSSD ist auf die Stimmen anderer Parteien angewiesen. Die Kommunisten äußerten sich indes kritisch zu den Plänen. Sie forderten einen konkreten Investitionsplan. Er verhandele daher auch mit der Piratenpartei und den Christdemokraten (KDU-CSL) über eine Lösung, betonte Babis. Nachdem er am Vortag noch mit Neuwahlen gedroht hatte, gab er sich nun sicher: "Uns wird das gelingen."



In Tschechien gab es bis Mittwoch 10 112 bestätigte Coronavirus-Infektionen. 332 Menschen starben nach Angaben des Gesundheitsministeriums./hei/DP/fba

