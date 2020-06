Investor Carsten Maschmeyer und LGT-CEO Prinz Max von und zu Liechtenstein treten am Investor Summit Liechtenstein am 25. November in Schaan auf.Vaduz - Investor Carsten Maschmeyer und LGT-CEO Prinz Max von und zu Liechtenstein treten am Investor Summit Liechtenstein am 25. November in Schaan auf. Ausgewählte Startups können sich an dieser hochkarätigen Veranstaltung vor über 250 Investoren und Entscheidungsträger präsentieren. Am Investor Summit Liechtenstein dreht sich erneut alles um die Vernetzung von Ideen und Kapital.

Den vollständigen Artikel lesen ...