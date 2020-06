FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Börsen zeigen sich am Mittwochnachmittag in einer etwas festeren Verfassung. Der DAX notiert 0,1 Prozent höher bei 12.331 Punkten, und der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,4 Prozent auf 3.257 Punkte an. "Der Verfallstermin wirft seine Schatten voraus", sagt ein Händler. Am Freitag laufen Optionen und Futures aus, und das Gerangel um die Basispreise führt zu schnellen Bewegungen auf beiden Seiten. So hatte der DAX schon mehrere Anläufe über die 12.400er Marke unternommen, zeitweise lag er aber auch schon im Minus.

"Strategisch orientierte Investoren halten sich vor dem Verfall tendenziell zurück", so ein Händler. Das spreche dafür, dass bei 12.500 Punkten zunächst der Deckel auf dem DAX liege. Zudem sei die Lage nach den fast 5.000 Punkten Plus von Mitte März bis Anfang Juni immer noch überkauft und benötige vermutlich eine Bereinigung über eine längere seitwärts gerichtete Konsolidierungsstrecke.

Geopolitik macht wieder Sorgen

Derzeit geht aber auch nach unten nur wenig: Weder der Exporteinbruch in Japan noch die Geopolitik können den DAX aber deutlicher zurückwerfen. In Japan waren im Mai die Exporte um über 28 Prozent eingebrochen und damit viel stärker als die erwarteten knapp 23 Prozent. Und in Korea, Indien und China steigen die Spannungen: So im indisch-chinesischen Grenzkonflikt, wo bei Scharmützeln mehr als 20 indische Soldaten gefallen sein sollen.

"Die Spannungen zwischen China und Indien sowie zwischen Nord- und Südkorea kochen aus Börsensicht sicherlich zur Unzeit wieder hoch", heißt es von QC Partners: "Und Unsicherheit ist genau das, was die Anleger am meisten hassen".

Paketgeschäft läuft rund dank Corona

Bei den Einzelaktien geht es uneinheitlich zu. Einen Freudensprung von 16 Prozent machen in den Niederlanden die Aktien von PostNL. Hier ist die Jahresprognose des Deutsche-Post-Konkurrenten deutlich stärker ausgefallen. Vor allem das Paketgeschäft legte kräftig zu. Deutsche Post steigen im Fahrwasser um 1,4 Prozent.

DAX-Gewinner Nummer eins sind Wirecard mit einem Plus von 3,4 Prozent: Der Zahlungsdienstleister will am Donnerstag nun endlich seine bereits zwei Mal verschobene Quartalsbilanz vorlegen. RWE profitieren mit einem Plus von 1,6 Prozent auf 30,68 Euro von einer Kaufempfehlung der HSBC mit einem Kursziel von 37 Euro. SAP steigen um 0,9 Prozent, zur neuen Verkettung der Index-Mitglieder im DAX am Freitagabend wird das DAX-Gewicht von SAP voraussichtlich wieder steigen, und zwar nach dem derzeitigen Stand auf 10 von 9,59 Prozent.

Auf der anderen Seite fallen Continental um 2,5 Prozent. Kepler hat die Aktie auf "Reduzieren" gesenkt, die LBBW hat ihre Kaufempfehlung zurückgezogen. VW fallen um 2,8 Prozent und Daimler um 1,5 Prozent. Daneben notieren Munich Re mit einem Minus von 1,6 Prozent vergleichsweise schwach.

Lindt & Sprüngli leiden unter einer Verkaufsempfehlung durch Mainfirst. Die Aktien des Schokoladen-Herstellers fallen um 1,2 Prozent. In London sacken die Aktien von Buchmacher William Hill um 5,6 Prozent ab wegen einer Kapitalerhöhung.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.256,53 0,43 13,88 -13,05 Stoxx-50 3.035,90 0,94 28,14 -10,79 DAX 12.331,38 0,13 15,72 -6,93 MDAX 26.093,53 0,14 37,01 -7,84 TecDAX 3.196,06 1,15 36,47 6,01 SDAX 11.495,63 -0,34 -39,26 -8,12 FTSE 6.244,31 0,02 1,52 -17,23 CAC 4.979,89 0,55 27,44 -16,70 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,45 -0,02 -0,69 US-Zehnjahresrendite 0,73 -0,03 -1,95 DEVISEN zuletzt +/- % Mi., 8.10 Uhr Di, 17:14 Uhr % YTD EUR/USD 1,1218 -0,39% 1,1280 1,1246 +0,0% EUR/JPY 120,31 -0,46% 121,01 120,7186 -1,3% EUR/CHF 1,0669 -0,43% 1,0717 1,07 -1,7% EUR/GBP 0,8963 +0,00% 0,8973 0,8945 +5,9% USD/JPY 107,23 -0,08% 107,27 107,3295 -1,4% GBP/USD 1,2513 -0,43% 1,2572 1,26 -5,6% USD/CNH (Offshore) 7,0813 -0,01% 7,0805 7,0864 +1,7% Bitcoin BTC/USD 9.409,01 -0,96% 9.433,26 9437,2550 +30,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 37,53 38,38 -2,2% -0,85 -36,3% Brent/ICE 40,47 40,96 -1,2% -0,49 -35,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.723,38 1.727,70 -0,3% -4,32 +13,6% Silber (Spot) 17,47 17,45 +0,1% +0,02 -2,1% Platin (Spot) 830,80 827,00 +0,5% +3,80 -13,9% Kupfer-Future 2,58 2,56 +0,5% +0,01 -8,4% ===

