FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 18. Juni: TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Wirecard, Jahreszahlen (detailliert) (14.00 h digitale Pk) 07:00 DEU: Cancom, Q1-Zahlen 08:00 GBR: National Grid, Jahreszahlen 10:00 DEU: BASF, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Delivery Hero, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Scout24, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Varta, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Gesco, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Aurelius, Hauptversammlung (online) 11:00 ESP: Amadeus IT, Hauptversammlung (online) 12:00 LUX: Befesa, Hauptversammlung (online) 12:00 DEU: Deutsche Post - Berichterstattung vom ICFW-Abend mit Vorstandschef Frank Appel 18:00 DEU: Deutsche Bank IR-Call u.a. mit CFO James von Moltke DEU: PharmaSGP Holding, Bekanntgabe Ausgabepreis TERMINE KONJUNKTUR 06:30 CHE: SNB: Bericht zur Finanzstabilität 2020 08:00 CHE: Handelsbilanz 05/20 09:30 CHE: SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung 10:00 ITA: Handelsbilanz 04/20 10:00 ESP: Handelsbilanz 04/20 10:00 DEU: Institut für Weltwirtschaft veröffentlicht Konjunkturprognose im Sommer für Deutschland und die Welt, Kiel 13:00 GBR: BoE Zinsentscheid 14:00 POL: National Bank of Poland, Zinsentscheid 14:30 USA: Philly Fed Index 06/20 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Frühindikator 05/20 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Regierungserklärung Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Deutschen EU-Ratspräsidentschaft und zum Europäischen Rat 09:00 DEU: Bundestag u.a. mit einer Reform des Außenwirtschaftsrechts, um die Übernahme deutscher Firmen durch ausländische Investoren zu erschweren + 0900 Wahl eines Vizepräsidenten für das Bundesverfassungsgericht 09:15 DEU: Fortsetzung im Kapitalanleger-Musterverfahren nach der Übernahmeschlacht zwischen Volkswagen und der Porsche Automobil-Holding 2007/2008 09:30 LUX: EuGH-Gutachten zur Berechnung der LKW-Maut in Deutschland 09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Widerrufbarkeit von im Fernabsatz geschlossenen Anschlusszinsvereinbarungen 10:00 DEU: Online-Pk Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. (VDV) zur Jahrestagung 2020 10:30 DEU: Urteilsverkündigung des Bundesverwaltungsgerichts zu einem Planungsabschnitt für das Bahnprojekt Stuttgart 21, Leipzig 11:00 DEU: Jahres-Pk deutsche Schiffbau- und Offshore-Zulieferindustrie VDMA DEU: Deutscher Immobilientag des Immobilienverbandes IVD, Bochum DEU: Vorstellung des iff-Überschuldungsreports 2020 DEU: ifo-Jahresversammlung: "Wie gefährdet ist der Wohlstand in Deutschland?", München ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi