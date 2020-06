(shareribs.com) Trenton 17.06.2020 - In New Jersey und New York ist es bislang nicht gelungen, Cannabis zu legalisieren. In New Jersey wird nun der Versuch unternommen, Cannabis zu entkriminalisieren. Eine entsprechende Abstimmung für die Legalisierung wird dann im November erwartet. Am Montag haben die Abgeordneten in Trenton im US-Bundesstaat New Jersey einen Gesetzesentwurf verabschiedet, der den ...

