Australien wird die Beschäftigungsdaten für Mai an diesem Donnerstag um 01:30 GMT veröffentlichen, und es wird erwartet, dass das Land 125.000 Arbeitsplätze verloren hat. Aktuell handelt der AUD/USD bei etwa 0,6800 Dollar. Wenn die Zahlen enttäuschen, könnte der Australier in Richtung 0,677 fallen, so FXStreet-Chefanalystin Valeria Bednarik. Bei einem ...

