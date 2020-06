Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18:25 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.267,26 +0,76% -12,76% Stoxx50 3.042,50 +1,16% -10,59% DAX 12.382,14 +0,54% -6,54% FTSE 6.253,63 +0,17% -17,23% CAC 4.995,97 +0,88% -16,43% DJIA 26.248,55 -0,16% -8,02% S&P-500 3.126,87 +0,07% -3,22% Nasdaq-Comp. 9.950,98 +0,56% +10,90% Nasdaq-100 10.013,85 +0,65% +14,67% Nikkei-225 22.455,76 -0,56% -5,08% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 175,22 -15

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 37,97 38,38 -1,1% -0,41 -35,5% Brent/ICE 40,56 40,96 -1,0% -0,40 -35,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.726,26 1.727,70 -0,1% -1,45 +13,8% Silber (Spot) 17,53 17,45 +0,5% +0,08 -1,8% Platin (Spot) 823,95 827,00 -0,4% -3,05 -14,6% Kupfer-Future 2,58 2,56 +0,7% +0,02 -8,2%

Mit leichten Abgaben zeigen sich die Notierungen am Ölmarkt nach den deutlichen Gewinnen am Vortag. Das US-Energieministerium hat einen Anstieg seiner Rohölvorräte gemeldet, der allerdings nicht so drastisch ausfiel, wie es die Daten des Branchenverbands API vom Dienstag hatten erwarten lassen. Gleichwohl hatten Analysten mit einer Abnahme der Vorräte gerechnet. Als positiv bezeichnen Beobachter den Umstand, dass die Ölförderung in den USA auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren gesunken ist. Der Goldpreis fällt, leicht belastet vom etwas festeren Dollar, moderat zurück.

FINANZMARKT USA

Zur Wochenmitte verliert die Rally an den US-Börsen an Schwung. Vereinzelt kommt es zu Gewinnmitnahmen, auch wenn die jüngste Ausweitung der Anleihekäufe der US-Notenbank und zuletzt überraschend gute US-Konjunkturdaten das Sentiment weiterhin stützen. Allerdings gibt es auch kritische Stimmen, die auf die steigende Zahl von Neuinfektionen in diversen US-Bundesstaaten und in Peking verweisen. Damit steige die Gefahr einer zweiten Infektionswelle. Die vor Handelsbeginn veröffentlichten US-Baubeginne blieben deutlich hinter der Prognose zurück. Jedoch wurde der Vormonat leicht nach oben revidiert. Überdies wurden im vergangenen Monat mehr Baugenehmigungen erteilt als erwartet, was für eine bald wieder anziehende Bautätigkeit spricht. Bei den Einzelwerten geht es für die Oracle-Aktie kräftig nach unten. Der Software-Konzern übertraf gewinnseitig zwar die Analystenerwartung, verfehlte sie allerdings beim Umsatz. Mit der Gewinnprognose für das laufende erste Quartal bewegt sich der Konzern im Rahmen der Analystenschätzungen. Ein positiver Analystenkommentar hievt die Apple-Aktie auf ein Rekordhoch. RBC hat das Kursziel auf 390 von 345 Dollar erhöht und die Einstufung "Outperform" bekräftigt.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Der bevorstehende große Hexentanz hat die europäischen Börsen bereits fest im Griff. Nach starken Schwankungen im Verlauf stieg der DAX schließlich leicht. Am Freitag laufen Optionen und Futures aus, und das Gerangel um die Basispreise führte zu schnellen Bewegungen auf beiden Seiten. So lag der DAX mehrfach über der 12.400er Marke, zeitweise aber auch im Minus. "Tendenziell suchen die Anleger wieder Aktien mit vergleichsweise sicherem Ertragswachstum auch während und nach der Corona-Krise", so ein Marktteilnehmer. So konnten sich die Pharma- und die Technologietitel wieder an die Gewinnerspitze bei den europäischen Branchen setzen, ihre Stoxx-Sektorenindizes legten deutlich um jeweils knapp 2 Prozent zu. Novartis gewannen 3,0 Prozent und Sanofi 2,9 Prozent. Bei den Technologie-Aktien zogen ASML um 3,0 Prozent an. Dagegen gaben die Indizes der Auto-Aktien, der Öltitel, der Banken und auch der Versicherungen nach. Und bei den Einzelaktien ging es ebenfalls eher uneinheitlich zu. Einen Freudensprung um 18 Prozent machten in den Niederlanden die Aktien von PostNL. Die Jahresprognose des Deutsche-Post-Konkurrenten ist deutlich stärker ausgefallen als erwartet. Vor allem das Paketgeschäft legt kräftig zu. Deutsche Post stiegen im Fahrwasser um 1,3 Prozent. Sehr fest im Markt lagen Wirecard, nach einem Plus von 5,1 Prozent schloss der Kurs bei 104,50 Euro und damit erstmals seit dem vom KPMG-Gutachten am 28. April ausgelösten Crash über der 100er Marke. Wirecard will am Donnerstag nun endlich seine bereits zwei Mal verschobene Quartalsbilanz vorlegen. "Anleger setzen auf gute Zahlen", sagte ein Händler zu dem deutlichen Kursplus.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi., 8.10 Uhr Di, 17:14 Uhr % YTD EUR/USD 1,1224 -0,34% 1,1280 1,1246 +0,1% EUR/JPY 120,43 -0,36% 121,01 120,7186 -1,2% EUR/CHF 1,0669 -0,43% 1,0717 1,07 -1,7% EUR/GBP 0,8957 -0,06% 0,8973 0,8945 +5,8% USD/JPY 107,30 -0,02% 107,27 107,3295 -1,4% GBP/USD 1,2530 -0,29% 1,2572 1,26 -5,4% USD/CNH (Offshore) 7,0793 -0,04% 7,0805 7,0864 +1,6% Bitcoin BTC/USD 9.370,51 -1,37% 9.433,26 9437,2550 +30,0%

Am Devisenmarkt holt der Dollar zwischenzeitliche leichte Abgaben wieder auf und befindet sich aktuell auf dem Niveau des Vortages. Für den Dollar-Index geht es um 0,4 Prozent nach oben. Der Euro sinkt auf 1,1220 Dollar. Mit den zurückhaltenden Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell zur Konjunkturerholung in den USA sowie den steigenden Neuinfektionen in China sei der Dollar als "sicherer Hafen" wieder gesucht, heißt es. Dazu kämen noch die Spannungen im indisch-chinesischen Grenzgebiet.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach dem Kursfeuerwerk am Dienstag haben sich die ostasiatischen Aktienmärkte am Tag danach auf den erhöhten Niveaus in meist engen Grenzen uneinheitlich gezeigt. Unterstützung kam von der erneut festen Tendenz an der Wall Street, während auf der anderen Seite von erhöhter Neigung zu Gewinnmitnahmen zu hören war. Positiv wirkte, dass die WHO die ermutigenden Ergebnisse einer britischen Studie zur Behandlung von Covid-19-Patienten mit dem Wirkstoff Dexamethason als "lebensrettenden wissenschaftlichen Durchbruch" bezeichnet hat. Dexamethason sei die erste Behandlungsform, welche die Todesrate bei an Beatmungsmaschinen angeschlossenen Covid-19-Patienten nachgewiesenermaßen senke. Mit am stärksten bewegte sich der Nikkei-Index in Tokio. Er gab nach deutlicher als erwartet gesunkenen Exporten im Mai nach, nachdem er zuvor um fast 5 Prozent nach oben geschossen war. Dass US-Notenbankchef Jerome Powell am Dienstag nochmals davor gewarnt hatte, dass sich die Erholung der globalen Konjunktur nach der Pandemie-Krise länger hinziehen dürfte, belastete die Stimmung nicht. In Schanghai behaupteten sich die Kurse ebenfalls, obwohl wegen eines neuen Coronavirus-Ausbruchs in Peking die Schutzmaßnahmen weiter verschärft wurden. Weiter positiv zur Kenntnis genommen wurden die seitens der USA zuletzt milderen Töne bezüglich der Kooperation von US-Unternehmen mit dem chinesischen Technologieriesen Huawei.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Union Investment gegen Kurt Bock als AR-Chef von BASF

Die Fondsgesellschaft Union Investment lehnt die geplante Wahl des früheren Vorstandschefs von BASF in den Aufsichtsrat des Chemiekonzerns ab. Portfoliomanager Arne Rautenberg erklärte einen Tag vor der virtuellen Hauptversammlung, Union Investment werde Bock nicht wählen.

Bayer stoppt Bau neuer US-Produktion für das Herbizid Dicamba

Bayer stoppt das Projekt zum Bau einer neuen Produktionsanlage für den Unkrautvernichter Dicamba in Louisiana. Bayer erklärte, es gebe mittlerweile weltweite Überkapazitäten, weshalb es günstiger sei, die chemischen Komponenten bei anderen Herstellern einzukaufen. Die Anlage für 975 Millionen Dollar war noch vom Agrarkonzern Monsanto auf den Weg gebracht worden, den Bayer 2018 übernahm.

Scholz: Keine Sorge, dass Lufthansa-Deal noch platzt

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat sich trotz der Kritik des Lufthansa-Großaktionärs Heinz Hermann Thiele an dem Abkommen mit der Bundesregierung überzeugt gezeigt, dass der Deal nicht gefährdet ist. "Letzteres nein", sagte Scholz bei einer Pressekonferenz in Berlin auf die Frage, ob er befürchte, dass der "Deal" noch platzen könnte. "Ich bin mit dem Deal, wie Sie das nennen, sehr zufrieden, ich glaube auch, dass der klug bedacht ist."

Osram rechnet für 2019/20 mit bis zu einem Fünftel weniger Umsatz

Osram wird angesichts der zeitweiligen Werksschließungen in der Autobranche im laufenden dritten Geschäftsquartal per Ende Juni vergleichbar bis zu 35 Prozent weniger umsetzen als im Vorjahr und Verluste schreiben. Der Lichtkonzern hält nach aktuellem Stand eine negative bereinigte EBITDA-Marge von bis zu minus 10 Prozent für möglich. Überdies wird ein Mittelabfluss (negativer freier Cashflow) in zweistelliger Millionenhöhe erwartet.

Tui streicht in Frankreich bei Umstrukturierung 583 Jobs

