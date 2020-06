BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Arbeit der Gesundheitsämter in der Corona-Krise gelobt. "Ich glaube, dass wir im Augenblick sehr gut arbeitende Gesundheitsämter haben, die ziemlich robust auch zuschlagen, sage ich jetzt mal, wenn etwas irgendwo auftritt", sagte Merkel am Mittwoch nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten in Berlin. Das müsse so bleiben.



Sie sei "sehr dankbar, dass viel Kraft darauf verwendet wird, dass das lokale Geschehen eingedämmt wird", sagte Merkel. Hunderte von Familien von einem Tag auf den anderen in Quarantäne zu schicken, sei "harte Arbeit", die aber gemacht werden müsse. Im August solle es einen Gipfel zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes auch mit Vertretern von Kommunen geben.



Merkel sagte, sie sei "eigentlich ganz zufrieden", dass man im Moment eine konstante Zahl von Infektionen habe. "Wir sind von einem exponentiellen Wachstum weit entfernt." Es werde viel getestet und könnte sogar noch mehr getestet werden. "Wir beobachten das Infektionsgeschehen sehr aufmerksam." Ziel sei, es unter Kontrolle und auf regionaler Ebene zu halten. Merkel verwies zugleich darauf, dass es durch wieder mögliche Urlaubsreisen "Kreuz-und-quer-Bewegungen" gebe, wodurch die Virusverbreitung noch einmal auf andere Weise auf die Tagesordnung komme. Daher sei auch Kommunikation unter den Gesundheitsämtern etwa in Bayern und an der See wichtig.



Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sagte, man sei nun "noch aufmerksamer als früher". Man habe eine Teststrategie, eine App und ein öffentliches Gesundheitswesen, das schon jetzt sehr viel besser ausgestattet sei und für das man über weitere technische und personelle Unterstützung sprechen werde. Es sei Konsens bei allen Ländern und beim Bund, die "zweite Welle" von Infektionen dadurch zu vermeiden./ted/sam/sk/had/bk/jr/rm/ctt/rin/tam/DP/fba

