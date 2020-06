Preis, Reichweite, Ladeinfrastruktur und Akku-Herstellung. Das sind einige der Hemmschuhe für den Elektroauto-Boom. Doch jetzt scheint ein Durchbruch bei den Akkus bevorzustehen. Noch sind Lithium-Ionen-Akkus das Maß aller Dinge bei in Serie produzierten Elektroautos. Sie gelten in puncto Lebensdauer, Kosten und Effizienz in der Energieverwertung als unschlagbar - bisher. Weltweit arbeiten verschiedene Forscher an einer Revolution der Akkutechnologie. Noch konnten die angekündigten Wunderakkus aber nicht halten, was sie versprachen. Jetzt soll einer Reihe von Forschern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...