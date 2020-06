Tweets können jetzt auch als Audiobotschaft verfasst werden. Per Thread lässt sich eine Aufnahme von fast einer Stunde teilen. Genau wie Fotos oder Videos können jetzt auch Audios in Tweets eingebettet werden. Wie beim Verfassen einer Sprachnachricht werden diese Audios direkt aufgenommen und gepostet, teilt Twitter mit. Die Aufnahmen dürfen demnach maximal 140 Sekunden lang sein. Die Funktion befindet sich noch in der Testphase und soll in den kommenden Wochen allen iOS-Nutzern zur Verfügung stehen. 140 Sekunden pro ...

