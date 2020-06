Die 3D-Kameras von Outsight enthalten Lidar-Sensoren von Velodyne, um Flughäfen, Einkaufszentren und Bahnhöfe mit erweiterter Intelligenz auszustatten

Velodyne Lidar, Inc., hat heute ein mehrjähriges Partnerschaftsabkommen mit dem Unternehmen Outsight bekannt gegeben, das ein führender Innovator im Bereich der Überwachung in einer Smart City ist. Outsight setzt die Sensortechnologie von Velodyne Lidar in seinem semantischen 3D-Kamerasystem ein, das Unternehmen und Behörden dabei unterstützt, die Analyse und Verwaltung von Personenströmen und Anlagen in großen, stark bevölkerten Umgebungen zu verbessern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200617005826/de/

Outsight uses Velodyne Lidar sensing technology in its 3D Semantic Camera system that helps businesses and governments improve analysis and management of people flow and assets in large crowded environments. (Photo: Outsight)

Die Lidar-Sensoren von Velodyne ermöglichen es der semantischen 3D-Kameralösung, 3D-Daten zu erfassen und Personen und Objekte auf eine Weise zu verfolgen, die Anonymität und Vertrauen bewahrt. Das autonome System kombiniert die Lidar-Datenerfassung und RGB-Farbdaten mit einer eingebetteten KI-Verarbeitungseinheit, um ein standortweites, detailliertes Situationsverständnis von Einrichtungen wie Flughäfen, Einkaufszentren und Bahnhöfen zu schaffen.

In einer Smart-City-Anwendung bieten semantische 3D-Kameras den Betreibern von öffentlichen Räumen Zugang zu Echtzeitdaten und Analysen, ohne den Datenschutz zu gefährden. Die Lösung wird am Pariser Flughafen Charles de Gaulle eingesetzt, um die Passagierwege zu optimieren, das Warteschlangen- und Anlagenmanagement zu verbessern und die Einhaltung von Vorschriften sowie die Sicherheit zu erhöhen.

Die semantischen 3D-Kameras von Outsight können außerdem zur Unterstützung von räumlicher Distanzierung und öffentlicher Gesundheit eingesetzt werden. Mit der Lösung können Personen anhand ausgewählter Kriterien wie z. B. mangelnder körperlicher Abstand, hohe Temperatur oder das Nichttragen einer Maske verfolgt werden, ohne dass sie visuell identifiziert werden müssen. Das Outsight-Gerät kann dann den Betreiber benachrichtigen, wenn ein ungewöhnliches Ereignis erkannt wird, wodurch Zeit und Ressourcen gespart werden können und gleichzeitig der Personenfluss optimiert wird.

"Die Lidar-Sensoren von Velodyne spielen eine wesentliche Rolle bei der Unterstützung unserer Plattform, überlastete Bereiche zu erkennen, zu verarbeiten und zu verstehen, damit die Betreiber an der Steigerung der betrieblichen Effizienz und Sicherheit arbeiten können", sagte Cedric Hutchings, CEO von Outsight. "Die Lidar-Sensoren von Velodyne ermöglichen es uns, jede einzelne Person und jedes einzelne Objekt zentimetergenau zu erfassen. Sie ermöglichen es unseren Lösungen, Bewegungen, Geschwindigkeit und Interaktionen zwischen allen Personen und Objekten präzise und in Echtzeit zu überwachen."

"Outsight setzt die Lidar-Technologie von Velodyne ein, um einen völlig neuen Ansatz zur Echtzeit-Situationserkennung von Ereignissen in belebten Bereichen wie Flughäfen zu entwickeln", sagte Jon Barad, Vorstand für Geschäftsfeldentwicklung bei Velodyne Lidar. "Das System des Unternehmens hilft Organisationen, sich von der traditionellen Überwachung wegzubewegen und eine intelligentere Infrastruktur zu schaffen, die Personen und Objekte auf eine zuverlässigere Art und Weise verfolgt."

Über Velodyne Lidar

Velodyne bietet intelligente und leistungsfähige Lidar-Lösungen für Autonomie und Fahrerassistenz. Velodyne mit Hauptsitz in der kalifornischen Stadt San Jose ist weltweit bekannt für sein Portfolio an bahnbrechenden Lidar-Sensortechnologien. David Hall, der Gründer von Velodyne, erfand im Rahmen seiner Tätigkeit bei Velodyne Acoustics 2005 die Lidar-Systeme mit Echtzeit-Rundumsicht. Halls Erfindung revolutionierte die Wahrnehmung und Autonomie in den Bereichen Automobiltechnik, neue Mobilität, Kartierung, Robotik und Sicherheit. Die leistungsstarke Produktlinie von Velodyne umfasst eine Vielzahl von Sensorlösungen, darunter der kostengünstige Puck, der vielseitige Ultra Puck, der autonomiefördernde Alpha Prime, der ADAS-optimierte Velarray sowie die bahnbrechende Software Vella für Fahrerassistenzsysteme.

Über Outsight

Outsight entwickelt eine semantische 3D-Kamera, eine revolutionäre Art von Sensor, der das volle Situationsbewusstsein zu intelligenten Maschinen und Überwachungslösungen bringt. Dieser Sensor kombiniert Software und Hardware, um Sensorinnovationen wie die Fernerkennung von Material mit umfassender 3D-Datenverarbeitung in Echtzeit zu schaffen. Diese Technologie bietet eine beispiellose und kosteneffiziente Möglichkeit für Systeme, ihre Umgebung in Echtzeit zu erfassen, zu verstehen und schließlich mit ihr zu interagieren. Outsight ist überzeugt davon, dass die Welt intelligenter und sicherer wird, indem Autos, Drohnen, Roboter und Überwachungslösungen mit den übermenschlichen Fähigkeiten ihrer semantischen 3D-Kamera ausgestattet werden. Das internationale Team von Wissenschaftlern und Ingenieuren arbeitet von Paris, Helsinki und San Francisco aus.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200617005826/de/

Contacts:

Medienkontakt für Velodyne

Landis Communications Inc.

Sean Dowdall

(415) 286 7121

velodyne@landispr.com