Johns Manville (JM), ein weltweit tätiger Hersteller von Gebäude- und Spezialprodukten und ein Unternehmen der Berkshire-Hathaway-Gruppe, gab heute bekannt, dass Greg Clarke mit Wirkung zum 1. September 2020 President des Geschäftsbereichs Insulation Systems des Unternehmens wird.

Clarke wird die Nachfolge von Bob Wamboldt antreten, der der nächste President und CEO von JM sein wird. Mary Rhinehart, die derzeitige Vorsitzende, President und CEO des Unternehmens, wird die Rolle der Vorsitzenden beibehalten.

"Greg ist ein zuverlässiger Geschäftspartner und ein wichtiges Mitglied des Führungsteams von JM", sagte Rhinehart. "Er bringt eine breite Basis an JM-Wissen und -Erfahrung in diese neue Rolle ein, und wir sind zuversichtlich, dass unser Geschäftsbereich Insulation Systems unter seiner Führung weiterhin so erfolgreich sein wird."

Clarke wurde zum Senior Vice President und Chief Financial Officer von JM ernannt, als er 2013 wieder in das Unternehmen eintrat. In dieser Funktion leitete er die Finanzorganisation von JM, die globalen Beschaffungs- und Logistikabläufe sowie die Aktivitäten der Unternehmensentwicklung. Zuvor arbeitete er von 1997 bis 2002 für Johns Manville und war Vice President und General Manager der Unternehmensbereiche Building Insulation und Commercial Industrial Insulation.

"Greg und ich haben in den letzten sieben Jahren sehr gut zusammengearbeitet, und ich freue mich darauf, diese Beziehung fortzusetzen, wenn er seine neue Rolle übernimmt", sagte Wamboldt.

Bevor er zu Johns Manville zurückkehrte, war Clarke Chief Financial Officer und Direktor bei AeroGrow International Inc., einem Konsumgüterunternehmen in der Anfangsphase, sowie Präsident und CEO bei Ankmar, LLC, einem Unternehmen für Gebäudeprodukte. Zu Beginn seiner Karriere hatte er Führungspositionen in den Bereichen Finanzen und strategische Planung bei PepsiCo Inc. und The Coleman Company Inc. inne.

"Ich freue mich über die Gelegenheit, wieder zu unserem Geschäftsbereich Insulation Systems zurückzukehren", sagte Clarke. "Wir haben ein hervorragendes Team und eine starke Marktpräsenz mit dem umfassendsten Angebot an Isolationslösungen für gewerbliche, private, OEM- und industrielle Anwendungen. Ich weiß, dass dem Unternehmen eine große Zukunft bevorsteht, und ich freue mich darauf, zur Verwirklichung dieser Vision beizutragen."

Clarke erwarb einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften am Amherst College und einen MBA an der Columbia University Graduate School of Business. Er ist Mitglied des Verwaltungsrats von AeroGrow und Mitglied des Verwaltungsrats der Alumni and Friends der Leeds School of Business an der University of Colorado. Er und seine Familie leben in Denver.

Über Johns Manville

Johns Manville, ein Unternehmen der Berkshire Hathaway-Gruppe (NYSE: BRK.A, BRK.B), ist ein führender Hersteller und Vermarkter von Bau- und Spezialprodukten der Spitzenklasse. Das Unternehmen mit Sitz in Denver besteht seit 1858, verzeichnet einen Jahresumsatz von über 3 Milliarden US-Dollar und nimmt auf sämtlichen Schlüsselmärkten, auf denen es tätig ist, eine führende Stellung ein. JM beschäftigt 8.000 Mitarbeiter und betreibt 46 Fertigungsanlagen in Nordamerika, Europa und China. Weitere Informationen finden Sie unter www.jm.com.

