Schwere Corona-Monate: Händler auf dem Eisleber Wochenmarkt haben Umsatzeinbußen wegen Corona. - Bayer will zwei Millionen von COVID-19 betroffene Kleinbauern entlasten. - Bayer will zwei Millionen von COVID-19 betroffene Kleinbauern entlasten Um Kleinbauern in Asien, Afrika und Lateinamerika zu unterstützen, die aufgrund von COVID-19 vor zusätzlichen Herausforderungen...

Den vollständigen Artikel lesen ...