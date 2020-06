In der kommenden Woche verfallen Bitcoin-Optionen im Wert von 930 Millionen US-Dollar. Was bedeutet dies für den Bitcoin-Preis?? Bitcoin-Optionen laufen am 26.06. aus? Zahlreiche Call-Optionen ? Roll-Over oder Cash out?Das Open Interest an Bitcoin-Optionen an der Chicago Mercantile Exchange (CME) und auf anderen Plattformen ist in den vergangenen Wochen stark gestiegen. Doch die Popularität der Finanzderivate hat auch einen Nachteil: Dann nämlich, wenn ein großer Teil der Optionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...