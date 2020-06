PASSAU (dpa-AFX) - "Passauer Neue Presse" zu Corona-Medikament:



"Die Skeptiker wollen nicht unter den Tisch fallen lassen, dass die vorläufigen Ergebnisse der Studie über Dexamethason noch nicht veröffentlicht sind und auch noch nicht von anderen Experten begutachtet wurden. Das ist im Übrigen keine Frage der akademischen Hackordnung, sondern Ausweis eines wissenschaftlichen Ethos, das gerade keine vorschnellen, am Ende vielleicht trügerischen Hoffnungen wecken will. In diesem Spannungsfeld bewegt sich die gesamte Suche nach Medikamenten oder Impfstoffen, die gegen Covid-19 helfen können. So verständlich die Ungeduld der Menschen ist: Am Ende bleibt Geduld der bessere und auch der hilfreichere Ratgeber."/yyzz/DP/he

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de