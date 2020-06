KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten' zu Amthor:



"Die Frage ist nur, warum hat sich ein so junger und engagierter Bundestagsabgeordneter überhaupt von dem US-Unternehmen anheuern lassen. Was sucht Amthor abseits seines Einsatzes für Wähler und Wahlkreis? Ist ihm seine Heimat an der Mecklenburgischen Seenplatte nicht mondän genug, dass er das Geschäftsessen in New York und Sankt Moritz vorzieht? Reicht ihm das Geld nicht, das die Bundesrepublik ihren Abgeordneten überweist? Macht er sich Sorgen um seine Rente, dass er Aktienoptionen des Lobbyisten akzeptiert? Weiß der junge Mann vielleicht gar nicht, dass man sich in der Arbeitswelt seiner Wähler Nebentätigkeiten vom Arbeitgeber stets genehmigen lassen muss?"/yyzz/DP/he

