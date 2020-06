LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Die Führungsspitze des Chemieunternehmens BASF stellt sich bei der ordentlichen Hauptversammlung am (morgigen) Donnerstag (10.00 Uhr) den Aktionären. Erwartet wird auch eine Einschätzung von Unternehmenschef Martin Brudermüller zur aktuellen Lage. Die Corona-Krise hatte dem weltgrößten Chemiekonzern im ersten Quartal des Jahres eine herbe Bilanz beschert.



Das Unternehmen in Ludwigshafen hatte auch den Ausblick für 2020 gestrichen. Da Dauer und weitere Ausbreitung der Pandemie nicht verlässlich abschätzbar seien, ließen sich aktuell keine konkreten Aussagen zur Umsatz- und Ergebnisentwicklung treffen, hieß es.



Bei der Hauptversammlung soll auch entschieden werden, ob der ehemalige BASF-Vorstandsvorsitzende Kurt Bock in den Aufsichtsrat einzieht. Bock hatte bis Anfang Mai 2018 den Chemiekonzern im pfälzischen Ludwigshafen geleitet. Die Hauptversammlung findet wegen der Corona-Pandemie als Videokonferenz statt./wo/DP/fba

