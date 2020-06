Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHE TELEKOM - Während Berlin streitet, ob und in welchem Umfang Huawei beim Bau des deutschen 5G-Netzes zum Zuge kommt, hat die Deutsche Telekom neue Verträge mit dem chinesischen Technikausrüster abgeschlossen. Ein Großteil der Antennentechnik des bestehenden 4G-Netzes für den LTE-Standard stammt von Huawei, und darauf will die Telekom auch in Zukunft setzen. (FAZ S. 22)

AMAZON - Der US-Konzern Amazon bringt seinen Sprachassistenten Alexa ins Auto. Und Google bietet ein neues Betriebssystem an. Amerikanische Tech-Konzerne installieren ihre Software in immer mehr Fahrzeugen - und könnten der deutschen Autoindustrie schon sehr bald die Kontrolle über das Hirn des Autos streitig machen. (Handelsblatt S. 14)

CUREVAC - Das Biotechunternehmen Curevac ist nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums mit der Frage nach einer Staatsbeteiligung aktiv auf die Bundesregierung zugegangen. "Zum einen gab es eben hier konkrete Anfragen von Seiten des Unternehmens, so dass man hier eben die Prüfung aufgenommen hat", sagte eine Sprecherin des Ministeriums in Berlin zur Begründung des Einstiegs. Der Bund will sich über die KfW mit 300 Millionen Euro beteiligen. (Börsen-Zeitung S. 7)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 18, 2020 00:16 ET (04:16 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.