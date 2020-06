In der letzten charttechnischen Besprechung vom 11. Juni 2020: "EUR/NOK: Gegenbewegung gestartet" wurde auf ein Ende des Ausverkaufs bei EUR/NOK seit Mitte März hingewiesen, die breite Unterstützung zwischen 10,50 und 10,63 NOK konnte tatsächlich zu einem Trendwechsel führen und pushte das Paar in einem ersten Schritt an die runde Kursmarke von 11,00 NOK aufwärts. Dort stellte sich eine zwischengeschaltete Korrektur mit einem Wochentief bei 10,6816 NOK ein. Sollte dies das vorläufig letzte Tief gewesen sein, könnte schon bald die finale und letzte Kaufwelle gestartet werden und die übergeordnete Erholung seit Anfang dieses Monats komplettieren. Die gut einwöchige Abgabeserie in diesem Paar kann ebenso als bullische Flagge interpretiert werden. Vorsichtiger sollten Investoren jedoch um 10:00 Uhr vorgehen, zu diesem Zeitpunkt erteilt die norwegische Zentralbank Auskunft über ihre weitere Zinspolitik!

