Börsengehandelte Fonds oder ETFs sind eine einfache Möglichkeit, mit dem Investieren zu beginnen. ETFs sind ziemlich einfach zu verstehen und können ohne große Kosten oder Mühe beeindruckende Renditen erzielen. Hier ist, was du wissen solltest, wenn du in ETFs investieren möchtest, wie sie funktionieren und wie man sie kauft. Was ist ein ETF? Ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, ETF) ermöglicht es Anlegern, viele Aktien oder Anleihen auf einmal zu kaufen. Anleger kaufen Anteile von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...