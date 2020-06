Die Aktie der Lufthansa (WKN: 823212) gehörte in den letzten Wochen zu den stärkeren Performern in unserem heimischen Leitindex. In einem zugegebenermaßen freundlichen Gesamtmarkt konnte die Aktie deutlich zweistellig zulegen. Das zeigt, dass ein gewisser Druck aus der Aktie entwichen ist. Insbesondere die Staatsrettung hat die Perspektive ordentlich aufgehellt. Oder zumindest ein Pleiteszenario beziehungsweise die Insolvenz in Eigenregie verhindert. Etwas, das Investoren jetzt anscheinend mit Kursaufschlägen ...

