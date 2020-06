Rückblick: Die Aktien von SAP konnten sich seit dem Coronacrash-Tief bei EUR 82.13 kräftig erholen und fast in einem Zug bis EUR 114.86 am 14. April ansteigen. Es wurde direkt ein neuer Aufwärtstrendkanal ausgebildet, in welchem die Titel bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...