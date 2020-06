Rückblick: Der DAX konnte seit dem Ausbruch über den hartnäckigen Widerstand bei 11'200 Punkten am 25. Mai direkt weiter kräftig ansteigen und am 08. Juni bis auf 12'913 Punkte hochziehen. In der Folge kam es zu einem Rücklauf bis auf ...

