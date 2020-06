Würzburg (ots) - Der snapADDY CardScanner hat innerhalb kürzester Zeit die Vertriebs- und Geschäftswelt erobert und kann jetzt auch gratis und für den Privatgebrauch genutzt werden. Der in Deutschland entwickelte Visitenkartenscanner steht ab sofort für mobile Android- und iOS-Geräte zum kostenfreien Download bereit. Die App erkennt mittels Kamera des Smartphones oder Tablets Kontakt- und Adressformate aus über 50 Ländern - und das so gut wie kein anderer Scanner auf dem Markt. Die auf der Visitenkarte enthaltenen Informationen werden ausgelesen, automatisch digitalisiert und können anschließend als Kontakt im Adressbuch gespeichert oder geteilt werden. Die Zeitersparnis ist enorm: Manuelles Abtippen wird dadurch hinfällig.Intern durchgeführte Vergleichstests mit den bekanntesten Anbietern haben ein eindeutiges Resultat geliefert: "Die Erkennungsqualität unseres snapADDY CardScanners ist derzeit das Maß aller Dinge. Ein Schlüssel dafür ist der Einsatz künstlicher Intelligenz. Unser Visitenkartenscanner lernt jeden Tag dazu und wird dadurch noch besser", erläutert snapADDY-CEO Jochen Seelig die Erfolgsformel. Neben der Qualität wird auch der Datenschutz bei snapADDY großgeschrieben: "Als deutsches Unternehmen garantieren wir höchste Sicherheitsstandards und die DSGVO-konforme Verarbeitung der Daten. Die App ist unser kostenloser Beitrag zur Digitalisierung", so Seelig weiter.Bislang wurde der snapADDY CardScanner ausschließlich Geschäftskunden angeboten, die diesen direkt mit einem der gängigen CRM-Systeme verbinden konnten. Über 1.300 Unternehmen im In- und Ausland vertrauen bereits auf die App zur schnellen Digitalisierung ihrer Leads und Kontakte. Der snapADDY CardScanner lässt neben der Einzelerfassung von Visitenkarten auch eine Stapelverarbeitung zu und ist weltweit in fünf Bediensprachen verfügbar.Kostenloser Download des snapADDY CardScanners- Google Play Store: http://ots.de/xL2K5B- Apple App Store: http://ots.de/faVjwA snapADDY ist einer der führenden Lösungsanbieter rund um die digitale Erfassung und Pflege von Leads und Kontakten in CRM-Systemen. Das 2015 in Würzburg als Startup gegründete Unternehmen beschäftigt inzwischen über 50 Mitarbeiter und ist weiter auf Expansionskurs.Druckfähiges Bildmaterial zum snapADDY CardScanner: https://www.snapaddy.com/de/unternehmen/presse.htmlAusführliche Informationen und Ergebnisse zum Visitenkartenscanner-Test: https://www.snapaddy.com/files/snapaddy/downloads/pdf/Visitenkartenscanner-Test.pdfPressekontakt:snapADDY GmbHChristian ZinkeHead of MarketingTelefon: +49 931 466 212 17E-Mail: c.zinke@snapaddy.comwww.snapaddy.comOriginal-Content von: snapADDY GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145486/4627043