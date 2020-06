Der entsprechenden Antrag des Verwaltungsrates wurde an der Generalversammlung vom (heutigen) Donnerstag - wie alle anderen Anträge auch - angenommen.Mit der Umsiedlung ändert das Unternehmen gleich auch den Firmenamen in Achiko AG. Die Umsiedelung unterstütze die strategischen Pläne des Unternehmens, in der Schweiz eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...