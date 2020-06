FRANKFURT (Dow Jones)--Die Symrise AG hat einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden. Wie der Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen mitteilte, wurde Michael König auf der ordentlichen Sitzung des Aufsichtsrats im Anschluss an die Hauptversammlung am Vortag zum neuen Vorsitzenden des Gremiums gewählt. Darüber hinaus wurde Peter Vanacker (54) neu in den Aufsichtsrat berufen. Vanacker ist President und CEO der finnischen Neste Corp, einem Hersteller nachhaltiger Produktlösungen wie erneuerbaren Treibstoffen für Straßen- und Luftverkehr sowie erneuerbaren Kohlenwasserstoffen für die chemische Industrie.

Michael König, Vorstandsvorsitzender des börsennotierten Anbieters silikonbasierter Hochleistungsmaterialien Elkem, folgt auf den 70-jährigen Winfried Steeger, der den Aussichtsratsvorsitz, wie angekündigt, nach dem Erreichen der satzungsgemäßen Altersgrenze abgibt. Steeger war seit 2012 Mitglied des Aufsichtsrats der Symrise AG und stand dem Gremium seit August 2019 vor.

