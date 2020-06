Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Donnerstag zunächst kaum Kursveränderungen verzeichnet. Kurz vor 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.365 Punkten berechnet.



Das entspricht einem Minus von 0,1 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag. An der Spitze der Kursliste stehen die Wertpapiere von Heidelbergcement, BASF und Covestro. Die Anteilsscheine von Wirecard, Henkel und der Deutschen Lufthansa. Mit Spannung erwarten die Anleger die Veröffentlichung der Jahresbilanz von Wirecard, die im Laufe des Tages erwartet wird.



Der Termin war mehrfach verschoben worden. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmorgen kaum verändert. Ein Euro kostete 1,1250 US-Dollar (+0,07 Prozent).

