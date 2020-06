Köln (ots) - Als "Main-Streamer" bietet TVNOW bereits jetzt ein umfangreiches und vielseitiges Angebot. Ab dem 13.07.2020 bekommen alle Nachwuchs-Streamer im neuen Family- und Kids-Bereich aber auch ein eigenes Zuhause beim "Local Hero" unter den deutschen Streaminganbietern - mit noch mehr Inhalten und ihren größten Helden. Von "Woozle Goozle" und "ALVINNN!!! and the Chipmunks" über "Lassie", "Das Dschungelbuch", "Shaun das Schaf" und "Der kleine Maulwurf" bis zu "Fünf Freunde" und der Emmy-prämierten Teenie-Serie "Zac & Mia" können Familien mit einem Premium- und Premium+-Account hier sicher und werbefrei gemeinsam ihre Lieblingsprogramme streamen. Mit "Ninja Warrior Germany Kids", dem Spin-Off der weltweit erfolgreichen Physical-Gameshow, das TVNOW in Zusammenarbeit mit SUPER RTL produziert, wird außerdem bereits zum Start eine erste Eigenproduktion verfügbar sein.Der TVNOW Kids- und Family-BereichUm die beliebtesten Kinderhelden gebündelt anbieten zu können, hat TVNOW für den Family- und Kids-Bereich starke und erfahrene Partner an Bord geholt. So wird SUPER RTL ab Juli ausgewählte, erfolgreiche TOGGO-Inhalte anbieten. Und von den öffentlich-rechtlichen Sendern werden zahlreiche, beliebte Kinder-Programme verfügbar sein, von ZDFtivi select sowie solche, die von der WDR mediagroup lizenziert wurden. Insgesamt können Kinder und Familien damit bereits zum Start auf ein umfangreiches und vielseitiges Angebot von rund 2.250 Programmstunden zugreifen.Henning Tewes, Geschäftsleiter TVNOW: "Auch bei Kindern hat die Nutzung von Streamingdiensten gerade in der letzten Zeit deutlich zugenommen. Der ,Local Hero' unter den deutschen Streaminganbietern sind wir bereits - diese Position wollen wir mit unserem kuratierten Angebot für Kinder, Jugendliche und die ganze Familie nun weiterausbauen. Denn Co-Viewing durch die Eltern ist ausdrücklich gewünscht. Dazu haben wir mit unserem starken Partner aus dem eigenen Haus, ZDF Enterprises und der WDR mediagroup ein großes und vielseitiges Paket an nationalen und internationalen Programmen zusammengestellt. Im Family- und Kids-Bereich zeigen wir Kindern ihre größten Helden und machen sie auch selber zu welchen - wie in unserer ersten Eigenproduktion mit SUPER RTL, ,Ninja Warrior Germany Kids'. Die lokalen Eigenproduktionen für und mit Kindern wollen wir in Zukunft noch weiterausbauen.""Ninja Warrior Germany Kids"Ab dem 13. Juli 2020 öffnet die stärkste Show Deutschlands ihren Parcours endlich auch für Kinder! In zwei Altersklassen (10-11 Jahre und 12-13 Jahre) werden sich erstmals 64 "Ninja Warrior Germany Kids" der Herausforderung stellen und in 14 Folgen von der Vorrunde über das Halbfinale bis zum Finale durch den Parcours kämpfen bis am Ende pro Altersklasse ein Sieger feststeht.Die Läufe finden auf unterschiedlichen Parcours statt, bei denen der Spaß an den Hindernissen und die Herausforderung für die Kids, diese zu meistern, im Vordergrund stehen. Bei den Vorbereitungen stehen ihnen bekannte Ninja-Athleten als Mentoren zur Seite. Die Läufe selbst werden wie gewohnt mit Fachwissen und großer Begeisterung von Jan Köppen und Frank Buschmann kommentiert. Neu dabei und direkt im Geschehen ist Field-Reporterin Julia Beautx. Die erfolgreiche Influencerin interviewt die Kids, feuert sie an, gratuliert oder hält auch mal tröstend ein Handtuch bereit.Die erste Folge "Ninja Warrior Germany Kids" wird am 13.07. auf TVNOW, am 17.07. um 19:45 Uhr bei SUPER RTL und am 19.07. um 13:30 Uhr bei RTL zu sehen sein. TVNOW zeigt die weiteren Folgen dann immer montags im wöchentlichen Rhythmus und SUPER RTL im Herbst 2020.TVNOW-ProfileZum Start des Family- und Kids-Bereichs wird auf TVNOW außerdem die neue Profile-Funktion aktiviert. Dadurch haben alle registrierten User die Möglichkeit, bis zu drei Profile anzulegen und zwischen Erwachsenen- und Kinderprofilen zu unterscheiden. Über das Kinderprofil bekommen die User automatisch nur Zugang zum Family- und Kids-Bereich. Für TVNOW-Premium- und TVNOW-Premium+-Kunden stehen hier noch mehr exklusive Inhalte bereit, die sie sicher werbefrei streamen können.Henning Nieslony, Geschäftsleiter TVNOW: "Als 'Main-Streamer' bieten wir unseren Usern ein vielfältiges und breites Inhalteangebot für verschiedene Altersklassen. Mit dem Start des Family- und Kids-Bereichs war uns die Einführung der Profile-Funktion deshalb sehr wichtig. Familien sollen bei uns ein sicheres Streamingerlebnis haben. Dazu gehört, dass gerade die kleinsten User eben auch nur auf die Inhalte Zugriff haben, die altersgerecht und familienfreundlich sind. Dafür können die Eltern über die Profilfunktion nun mit einem Klick sorgen. Darüber hinaus haben sie die Möglichkeit, sich ihr eigenes TVNOW-Profil mit ihren Lieblingsprogrammen zu erstellen."Über TVNOWTVNOW ist der Streamingdienst der Mediengruppe RTL Deutschland und mit bis zu 5,95 Millionen Unique Usern der mit Abstand stärkste deutsche Streaminganbieter im Markt. Der "Main-Streamer" mit klarem Fokus auf lokale Inhalte für ein großes Publikum bietet derzeit rund 34.000 Programmstunden verschiedener Genres von Show und Real Life über Sport, Dokumentation und Information bis zur Fiction.Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandTVNOW KommunikationJulia Kikillis, Telefon: 0221-456 74400Fotowünsche:VOX BildredaktionRosa Pelzer, Telefon: 0221-456 74283Original-Content von: TVNOW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/4627123