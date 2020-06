Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen stehen aktuell im Rampenlicht? Welche Köpfe machen Kurse? Unser Börsen-Frühstück für Sie. Heute unter anderem mit einem Blick auf Oracle, Beyond Meat und Siemens Gamesa.

> USA | Wall Street: Dass die Lockerungen der Schutzmaßnahmen gegen Covid-19 zu steigenden Infektionszahlen führen werden, war absehbar. In einigen Bundesstaaten der USA wurden nun neue Höchststände an Neuerkrankungen gemeldet und das brachte die Anleger gestern erkennbar in eine Zwickmühle. Einerseits hat man die zarten Pflänzchen der wirtschaftlichen Normalität vor Augen, andererseits schwebt Covid-19 weiterhin wie ein Damoklesschwert über uns. Nach einer ausgeprägten Achterbahnfahrt schlossen die Indizes gestern letztlich im Minus.

Der Dow Jones verbuchte einen Abschlag von 0,7 Prozent. Der S&P 500 gab 0,4 Prozent ab und für den Nasdaq100 ging es um 0,33 Prozent abwärts. Große Aufmerksamkeit wird weiterhin den Einlassungen von Fed-Chef Jerome Powell vor den US-Abgeordneten zuteil. Er wies darauf hin, dass weitere Stützungsmaßnahmen nötig sein werden, um die US-Wirtschaft nachhaltig in Schwung zu bekommen.

Unternehmensseitig lieferte unter anderem Oracle Stoff der Anlass zur Diskussion bot…

