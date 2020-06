Am deutschen Aktienmarkt deutet sich am Donnerstag nach den deutlichen Gewinnen der vergangenen beiden Handelstage ein kleiner Rücksetzer an. Kurz vorm Xetra-Start wurde der DAX -0,06% etwa 40 Punkte oder 0,3 Prozent tiefer gesehen bei 12.341 Punkten. Am Dienstag und Mittwoch hatte der Leitindex insgesamt um fast vier Prozent zugelegt.Händler sprachen daher von einer leichten Gegenbewegung. Wichtige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...