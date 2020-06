TM Börsenverlag AG: Rosenheimer Börsentag wegen Corona-Pandemie auf 2021 verschobenDGAP-News: TM Börsenverlag AG / Schlagwort(e): Sonstiges TM Börsenverlag AG: Rosenheimer Börsentag wegen Corona-Pandemie auf 2021 verschoben18.06.2020 / 10:04 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Rosenheim, 18. Juni 2020. Die zur TM-Unternehmensgruppe gehörende TM Börsenverlag AG teilt mit, dass der 13. Rosenheimer Börsentag am 11. Oktober 2020 aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie nicht stattfinden kann. Die Veranstaltung wird stattdessen um ein Jahr auf den 10. Oktober 2021 verschoben.Aus bescheidenen Anfängen im Jahr 2008 ist schnell ein vielbesuchter und erfolgreicher Event geworden. Mit mehr als 1000 Besuchern aus dem gesamten Bundesgebiet und dem Ausland platzte die Rosenheimer Stadthalle 2019 aus allen Nähten, so dass sogar ein Anmeldestopp verhängt werden musste. Für viele Besucher ist der Börsentag ein wichtiger Termin, auf den sie sich das ganze Jahr freuen und für den sie oftmals eine weite Anreise in Kauf nehmen.Börsentag-Gastgeber Thomas Müller: "Ich hätte liebend gerne das neue BCDI-Deutschland-Zertifikat auf dem Börsentag persönlich vorgestellt und erklärt, warum Anleger unbedingt ihre BCDI-Bestände in das neue BCDI-Zertifikat umschichten sollten, aber natürlich stehen Sicherheit und Gesundheit der Börsentag-Besucher an oberster Stelle. Ich kann jedem renditeorientierten Anleger nur raten, sich auf www.bcdi.de über unsere intelligenten Indexalternativen zu informieren, denn die Corona-Börsen bieten auch interessante Einstiegsoptionen - übrigens auch für unsere Fonds (mehr auf www.boerse-akienfonds.de und www.boerse-weltfonds.de)."Anlegerinnen und Anleger, die sich auch in einem Börsentag-losen Jahr darüber informieren wollen, warum die Börsen 9% p.a. gewinnen und mit welchen Aktien noch bessere Renditen erzielt werden können unter www.boerse.de/leitfaden den kostenlosen "Leitfaden für den Vermögensaufbau" anfordern. Auf 132 Seiten ist unter anderem zu lesen, wie langweilige Aktien reich machen, welche Wertpapiere auf keinen Fall ins Depot gehören und warum selbst Pechvögel an der Börse erfolgreich sind.Highlights der vergangenen Börsentage sind auf YouTube (Suchbegriff: tmboersenverlag) verfügbar.Über die TM Börsenverlag AG Die TM Börsenverlag AG gehört zur TM-Unternehmensgruppe in Rosenheim und entwickelt seit 1987 Anlagestrategien, die unter anderem Grundlage für die BCDI-Zertifikate, den boerse.de-Aktienfonds und den boerse.de-Weltfonds sind. Darüber hinaus unterstützt das Unternehmen Anleger mit innovativen Börsendiensten wie den boerse.de-Signalen bei ihren Investments. Die Gruppe betreibt zudem boerse.de, Europas erstes Finanzportal mit monatlich mehr als 800.000 Besuchern, und Deutschlands erstes Börsenmuseum. Bis heute haben Anleger über 200 Mio. Euro in Finanzprodukte "Made in Rosenheim" investiert.Kontakt: TM Börsenverlag AG presse@boersenverlag.de18.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de1067607 18.06.2020