Neue Aufsichtsratsmitglieder bei der Österreichischen Post: Mit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 17. Juni 2020 liefen die Mandate von Edeltraud Stiftinger und Herta Stockbauer aus. Jochen Danninger hat mit Wirkung zum 27. Februar 2020 erklärt, sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats niederzulegen und ist aus dem Aufsichtsrat der Gesellschaft ausgeschieden. Neu in den Aufsichtsrat der Österreichische Post AG gewählt wurden: Felicia Kölliker, Maximilian Schnödl und Sigrid Stagl. Der Anteil der Frauen im Aufsichtsrat auf der Seite der Kapitalvertreter beträgt somit weiterhin 50%. Bei der im Anschluss an die Hauptversammlung stattgefundenen konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats wurde Maximilian Schnödl zum Stellvertreter der ...

