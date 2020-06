Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Donnerstag für eine baldige Einigung auf den geplanten europäischen Wiederaufbaufonds geworben. Er sei notwendig, um die Europäische Union aus der coronabedingten Wirtschaftskrise herauszuholen.

"Die aktuellen Zahlen belegen ja den dramatischen Rückgang der Wirtschaftstätigkeit und Wirtschaftskraft in Europa. Und deshalb müssen wir jetzt entschlossen und rasch handeln", sagte die CDU-Politikerin im Bundestag in ihrer Regierungserklärung zum anstehenden EU-Videogipfel und zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft, die am 1. Juli beginnt.

"Daher werde ich mich dafür einsetzen, dass wir im Europäischen Rat möglichst schnell zu einer Einigung sowohl zum mehrjährigen Finanzrahmen als auch zum Aufbaufonds kommen."

Allerdings erwartet sie für die Gespräche am Freitag noch keine Einigung der 27 Staats- und Regierungschefs, denn die Ausgangslage sei "alles andere als einfach". Zu einem Beschluss sei ein physisches Zusammenkommen des EU Rates nötig.

"Aber ich hoffe darauf, dass alle Mitgliedsstaaten jetzt im Geiste des Kompromisses handeln angesichts dieser nie da gewesenen Situation. Das Beste wäre, wenn uns eine Einigung vor der Sommerpause gelänge", mahnte Merkel.

Dann hätten die nationalen Parlamente Zeit bis Jahresende für die Ratifizierung des Eigenmittelbeschlusses, der für den EU-Wiederaufbaufonds nötig ist. Dann könnten beide, der mehrjährige Finanzrahmen und der Plan zur Erholung Europas, zu Beginn des kommenden Jahres ihre Wirkung zum Wohl Europas entfalten.

"Dieser Fonds ist ein dringendes Gebot der Stunde, um eine nachhaltige wirtschaftliche Erholung aller betroffenen Regionen und Bereich in Europa möglich zu machen. Nur so können wir Konvergenz, Wettbewerbsfähigkeit und den Zusammenhalt in Europa langfristig sichern", so Merkel.

Beim EU-Videogipfel am Freitag werden das von der EU-Kommission vorgeschlagene 750 Milliarden Euro schwere Wiederaufbauprogramm, das aus einer Mischung aus Zuschüssen und Krediten bestehen soll, und der EU-Finanzrahmen für die nächsten sieben Jahre die bestimmenden Themen sein. Ebenfalls stehen die zukünftigen Beziehungen zu Großbritannien auf der Agenda. Ende des Jahres läuft die Übergangsfrist aus, während der Großbritannien noch zur Zollunion der EU gehört.

Merkel hat bereits am Dienstag vor Unions-Abgeordneten gesagt, dass sie beim EU-Videogipfel am Freitag keine Einigung erwarte zum Wiederaufbauprogramm und dem EU-Finanzrahmen.

Nach Plänen der EU-Kommission solle der deutsche EU-Beitrag in den kommenden Jahren im Schnitt um 13 Milliarden Euro und damit 42 Prozent steigen, hatte die Tageszeitung Welt am Montag unter Berufung auf die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des FDP-Bundestagsabgeordneten Gerald Ullrich geschrieben. Die Bundesregierung hält laut Regierungssprecher Steffen Seibert die Diskussionen über konkrete EU-Budgetzahlen für verfrüht, aber auch vor der Corona-Pandemie sei klar gewesen, dass Deutschlands Beitrag "erheblich ansteigen" werde.

Bereits vor der Corona-Krise haben die EU-Kommission und auch der EU-Ratspräsident Charles Michel deutliche Ausgabensteigerungen im Haushaltsrahmen der EU für die Jahre 2021 bis 2027 vorgeschlagen. Michel visiert an, dass die EU 1,074 Prozent der Wirtschaftsleistung ihrer Mitglieder ausgeben darf, insgesamt also 1,1 Billionen Euro. Die EU-Kommission visiert Ausgaben von gut 1,11 Prozent an, wobei Deutschland eine Obergrenze von 1 Prozent gefordert hat.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 18, 2020 03:59 ET (07:59 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.