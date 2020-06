18.06.2020 - Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) stellt sich den Märkten. Die werden heute entscheiden, ob es reicht. Was ist herausgekommen? Zuerst einmal - wirklich nötig? - Spannung. Erwartet eigentlich für 7:00 bis 07:30 Uhr, gab es erstmal Warten Warten - hin und herschießende Spekulation Hoch 108,50 EUR bis auf 88,00 EUR sprang der Wirecard-Kurs erratisch - und dass alles noch vor 09:00 Uhr.Dann in den Foren die Nachricht, dass die Bilanz im Laufe des Vormittags "käme" laut IR Wirecard, "wäre immer so geplant gewesen" - unglücklich. Die extremen Kursschwankungen im Vorfeld, geprägt von unnötiger ...

