Berlin (ots) - In wenigen Tagen ist es soweit: VISION.A 2020 geht als mehrtägiger Livestream-Event über die Bühne. Ein inspirierendes Programm mit Vorträgen im 30 Minutentakt und neuen Talkformaten erwartet die TeilnehmerInnen vom 22. Juni bis 3. Juli 2020, mit mehr als 50 Speakern, inklusive einer feierlichen Awardverleihung und einer packenden Start-up Audition.Bei VISION.A 2020 widmen sich mehr als 50 Speaker gemeinsam mit den TeilnehmerInnen der Frage: Wie sieht die Zukunft der Kommunikation im digitalisierten Pharma- und Apothekenmarkt aus? Die Fachkonferenz von APOTHEKE ADHOC findet bereits zum fünften Mal statt - erstmals mit dem Exklusivpartner NOVENTI sowie dem Medienpartner Healthcare Marketing. Dabei dürfen sich die Gäste auf spannende Impulsvorträge, inspirierende Diskussionen und innovative Healthcare-Ideen freuen. Im Fokus stehen dabei neben Kommunikationsthemen die Künstliche Intelligenz sowie neue Entwicklungen im Healthcare- und Pharmamarkt. Die Speaker sind in diesem Jahr so vielfältig wie nie: Journalist Richard Gutjahr gibt Einblicke in die Krisenkommunikation in Zeiten von Fake News und Hate Speech, Deutschlands begehrtester Hacker Philipp Kalweit widmet sich den Aspekten einer gelungenen Digitalisierung und Cordelia Röders-Arnold, Head of Menstruation bei einhorn, beschreibt den rasanten Aufstieg eines Start-ups zur Love Brand.Außerdem haben bei der Digitalkonferenz des Jahres Healthcare Start-ups bereits zum zweiten Mal die Möglichkeit, ihre Geschäftsmodelle in einem Pitch vor großem Publikum zu präsentieren. Die Start-up Audition findet am 29. Juni 2020 statt. Weitere Informationen zum Programm gibt es hier (https://vision.apotheke-adhoc.de/programm/). Tickets stehen in Form von Full-Conference-Tickets für die komplette Veranstaltung zur Verfügung. Alternativ sind Tagestickets buchbar, um das Programm an ausgewählten Tagen mitzuverfolgen. Jetzt Ticket sichern und live dabei sein! (https://vision.apotheke-adhoc.de/tickets/)Zu den Highlights der Digitalkonferenz zählt auch in diesem Jahr die Verleihung der VISION.A Awards. Diese findet am 25. Juni 2020 ebenfalls online statt - dafür umso feierlicher. Zur besten Sendezeit erwartet die TeilnehmerInnen der Konferenz ab 18.30 Uhr ein spannendes Programm mit sehenswerten Showacts und tollen Laudatoren, welche die Gewinner küren. Alle Nominierten sind bei der Verleihung live zugeschaltet und haben vorab ein exklusives Überraschungspaket erhalten, um sich gebührend einzustimmen und mitzufiebern. Und das Beste daran: Die gesamte Awardverleihung kann im kostenlosen Livestream über die Kanäle von APOTHEKE ADHOC mitverfolgt werden.Alle Vorträge der Digitalkonferenz stehen den Gästen im gesamten Konferenz-Zeitraum live zur Verfügung und können im Nachgang außerdem gestreamt werden.Pressekontakt:VISION.A / APOTHEKE ADHOCAnnabell MeyerWeWork Sony CenterKemperplatz 1 Building A10785 BerlinTelefon: 030 - 80 20 80 529E- Mail: annabell.meyer@el-pato.deInternet: vision.apotheke-adhoc.deOriginal-Content von: VISION.A, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138537/4627311