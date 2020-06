FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS INITIATES TP ICAP WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 440 PENCE - BARCLAYS RAISES 4IMPRINT GROUP PRICE TARGET TO 3500 (3300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BOOHOO PRICE TARGET TO 470 (425) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS CARNIVAL PLC TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 800 (1180) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES ASOS PRICE TARGET TO 4100 (3600) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES G4S PRICE TARGET TO 120 (90) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 140 (120) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 230 (190) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 5891 (5727) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES NEWRIVER PRICE TARGET TO 88 (80) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1050 (1060) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS NEWRIVER PRICE TARGET TO 145 (160) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS SANNE GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 610 (630) PENCE - LIBERUM RAISES GENUS PRICE TARGET TO 4120 (3450) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 180 (160) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES BERKELEY TARGET TO 4500 (4300) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RBC RAISES ANGLO AMERICAN TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') TARGET 2200(1475)P - RBC RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 820 (600) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 1900 (1475) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES CENTRAL ASIA METALS TARGET TO 180 (145) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES G4S PRICE TARGET TO 160 (130) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 190 (180) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 485 (405) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 3600 (2800) PENCE - 'UNDERPERFORM' - UBS CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 995 (1100) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 145 (155) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 500 (425) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 5050 (4700) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 260 (230) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 2950 (2550) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SSP GROUP TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 400 (675) PENCE - UBS RAISES STANDARD LIFE ABERDEEN PRICE TARGET TO 255 (185) PENCE - 'NEUTRAL'



