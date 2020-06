Die Raiffeisen Centrobank AG (RCB) wird in die RBI integriert. Die Integration soll in den nächsten zwei Jahren in zwei Phasen erfolgen. In einem ersten Schritt wird die Übertragung des Aktiengeschäfts der RCB, bestehend aus den Bereichen Equity Sales, Equity Capital Markets und Company Research, im Wege einer Spaltung vorbereitet. Die vollständige Integration der verbleibenden Geschäftsbereiche Certificates und Trading in die RBI soll bis Ende 2022 durch Verschmelzung stattfinden, teilt die RBI mit. Lukasz Januszewski, Vorstandsmitglied der RBI, zuständig für Markets and Investment Banking und Aufsichtsratsvorsitzender der RCB, sagte: "Die Bündelung unserer Kapitalmarktkompetenzen unter einem Dach soll unser Angebot betreffend Eigenkapitalprodukte verbessern und für mehr Effizienz ...

