DGAP-Media / 2020-06-18 / 11:18 *Wien, 18. Juni 2020* - Der deutsche Fußball-Nationalspieler Jonathan Tah investiert in den österreichischen Schokoriegel-Hersteller NEOH. Der 24-jährige Innenverteidiger von Bayer Leverkusen fungiert künftig zudem als Testimonial für den CrossBar-Hersteller. *ENTSCHEIDUNG FÜR INVESTMENT: SPIRIT UND UNTERNEHMENSSTRATEGIE ALS AUSSCHLAGGEBENDE GRÜNDE* Der Schritt, in den österreichischen Schokoriegel zu investieren, ist Tah leichtgefallen. "Um als Profisportler meine Leistung bringen zu können, spielt die Ernährung eine extrem wichtige Rolle. Die Rezeptur von NEOH mit nur einem Gramm Zucker und sehr viel Proteinen ermöglicht es mir, meinen Ernährungsplan einzuhalten, und dann Energie zu haben, wenn ich es brauche. Damit setzt NEOH ein wichtiges Statement, nicht nur für Sportprofis, sondern für die gesamte Bevölkerung - und zudem schmeckt der Riegel auch einfach lecker", erläutert Tah, wie er auf NEOH aufmerksam wurde. Bei der Entscheidung für das Investment war Tah auch die wirtschaftliche Perspektive wichtig. "Das Gründerteam rund um Manuel Zeller hat mich mit seiner Unternehmensstrategie absolut überzeugt: Die Jungs haben schon sehr viel erreicht, wollen aber immer mehr. Das ist genau der Spirit, den man braucht - als Unternehmer und auch als Sportler", so Tah. *TAH ALS TESTIMONIAL DER NEUEN NEOH-KAMPAGNE* "Mit Jonathan Tah haben wir einen erfahrenen Investor für uns gewonnen, der als Profi-Fußballer genau weiß, worauf man bei der Ernährung achten muss. Für uns ist sein Engagement natürlich auch eine tolle Bestätigung, dass wir mit NEOH auf dem richtigen Weg sind. Unsere Vision ist es, das Naschregal vom Zucker zu befreien", freut sich Manuel Zeller, Gründer sowie Geschäftsführer von NEOH und leidenschaftlicher Hobbyfußballer. Neben der Beteiligung als Investor wird Tah künftig auch als Testimonial für NEOH tätig sein. Im Mittelpunkt der Kampagne mit dem aktuellen Nationalspieler steht der Geschmack der NEOH-Riegel, die es in den Sorten Schokolade, Himbeere und Kokos gibt. Gelauncht wird die Kampagne in Österreich und Deutschland, den beiden Kernmärkten von NEOH. *NEOH-RIEGEL IN DEUTSCHLAND ERHÄLTLICH* Seit Jahresbeginn ist NEOH deutschlandweit bei der Lebensmittelhandelskette REWE sowie bei Müller erhältlich. In Österreich wird NEOH bereits seit 2017 flächendeckend in allen Filialen von SPAR und in den Filialen der Österreichischen Post sowie den größten Tankstellenketten angeboten. Zusätzlich ist NEOH in beiden Ländern in ausgewählten Nutrition Stores, Sportgeschäften und Fitnessstudios erhältlich. Um es den Kunden so einfach wie möglich zu machen, setzt das junge Unternehmen auch auf den Vertrieb über Onlineplattformen wie Amazon und vitafy.at. In den USA ist NEOH bereits ebenso erfolgreich durchgestartet und strebt 2020 einen Umsatz von rund zwei Mio. Euro an. *Über NEOH / Alpha Republic* Dank einzigartiger Zusammensetzung vereint NEOH das Beste aus klassischem Schoko- und gesundem Fitnessriegel. Daraus entsteht eine neue Kategorie - der CrossBar: Bei vollem Geschmack, aber nur einem Gramm Zucker, bietet der ausgewogene Energie- und Proteinsnack ein völlig neues Naschvergnügen - ganz ohne schlechtes Gewissen. Mehr als fünf Jahre steckten die Wiener Manuel Zeller, Alexander Gänsdorfer, Patrick Kolomaznik und Adel Hafizovic in die Entwicklung von Produkt und Marke, bevor sie im August 2016 die Alpha Republic GmbH gründeten, die hinter NEOH steht. Unter dem Motto "Fight Sugar. Unleash Taste" ist NEOH seit dem 25. November 2017 flächendeckend in Österreich und seit 1. Januar 2020 in Deutschland erhältlich. Produziert wird der 30g-Riegel aus hochwertigen Zutaten in drei Geschmacksrichtungen in der niederösterreichischen Gutschermühle. Weitere Informationen unter www.neoh.com Pressekontakt NEOH Deutschland BRANDZEICHEN Markenberatung und Kommunikation GmbH Isabel Rückert Tel. +49 40 41 33 01 024 isabel.rueckert@brandzeichen-pr.de www.brandzeichen-pr.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Alpha Republic GmbH Schlagwort(e): Sport 2020-06-18 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 1072911 2020-06-18

