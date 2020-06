Es wirkt wie in einer schlechten Schmierenkomödie. Die Wirecard (WKN: 747206)-Aktie bricht am Donnerstagmorgen erneut um einen hohen, zweistelligen Prozentbereich ein. Zum Zeitpunkt des Verfassens liegt das Minus sogar bei 43 %. Ein Einbruch, wie wir ihn schon länger nicht mehr gesehen haben. Der Grund hängt unzweifelhaft mit dem erneut verschobenen Jahresabschluss zusammen, was Wirecard heute gegen Viertel vor elf per Adhoc-Meldung verkünden musste. Aber auch die inhaltlichen Gründe haben es hierfür ...

Den vollständigen Artikel lesen ...