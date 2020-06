Aktuelle Zahlen? Eine Nachricht, die den Kurs des betreffenden Unternehmens in Wallung bringt? Wir ordnen das Geschehen für Sie ein und geben Ihnen den passenden Ratschlag an die Hand, was mit der Aktie zu tun ist. Unser heutiger Hot Stock: Wirecard.

Wochenlang wurde intensiv diskutiert, geahnt, vermutet und prognostiziert. Heute sollte es dann nach mehreren Verschiebungen und Kapriolen soweit sein. Zum einen sollte der Finanzbericht für das Jahr 2019 vorgelegt werden, zum anderen die Zahlen zum ersten Quartal des laufenden Jahres. Das Ganze mit Testat seitens der Wirtschaftsprüfer.

Die Anleger warteten und warteten. Dann kam die Nachricht, dass das Warten abermals vergeblich war. Jetzt brennt der Kurs lichterloh. Was ist faul im Hause Wirecard?

ISIN: DE0008469008, NL0012969182, DE0007472060

Den vollständigen Artikel lesen ...